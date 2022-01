பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: வீட்டிற்குள் வந்ததும் செருப்பை கையில் எடுத்த அபிராமி..முதல் நாளே இப்படியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த முதல் நாளே அபிராமி செய்த செயல் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

ஏற்கனவே அபிராமியின் அடாவடித்தனத்தை எதிர்ப்பார்த்த ரசிகர்கள் முதல் நாளில் வனிதாவிடம் அபிராமி செய்த செயலை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

சந்தி சிரிக்குது, இந்தி ஏன் சோறு போடல, அப்பறம் சமஸ்கிருதமா.. பாஜகவை நறுக்கென கெட்ட முரசொலி தலையங்கம்

English summary

Fans who were already anticipating his audacity have been criticizing Abhirami 's action against Vanitha on the first day.