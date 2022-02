பிக்பாஸ் அல்டிமேட்:டாஸ்க் என்கிற பெயரில் இந்த மாதிரியா கேள்வி கேட்பாங்க...முகம் சுளிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ட்ரூ ஆர் ட்ரூத் என்னும் டாஸ்க்கில் கேட்கப்பட்ட முகம் சுளிக்க வைக்கும் கேள்விகளைப் பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சபையில் பேச கூச்சப்படும் வார்த்தைகளை கேள்விகளாக கேட்டு அதற்கு போட்டியாளர்களை பதில் சொல்ல வைத்திருப்பது இது வே. ..ற ரகம் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் அல்டிமேட்: தாமரைக்கே டப் கொடுத்த பாலாஜி...வேற லெவல் பதிலைக் கேட்டு கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

Fans have been mesmerized by the frowning questions asked in the task True or Truth on the Bigg Boss Ultimate show.This is the way to task questions that are itchy to speak in the congregation and to have competitors answer them. ..Fans are saying that type.