எதிர்பாராத மாற்றம்...இந்த வாரம் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்பாராததை எதிர் பாருங்கள் என்று பிக்பாஸ் சொல்வது போல தான் இந்த வாரம் நடந்திருக்கிறது.

இந்த வாரத்தில் நடந்த பிரச்சினைகளை பார்க்கும்போது ரசிகர்கள் நினைத்த எலிமினேஷன் வேறு என்று கூறி வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பை மீறி கடைசியில் இருக்கும் போட்டியாளரின் வாக்குகளை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

