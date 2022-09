“செயினை அடமானம் வச்சி”கூட்டத்தில் உண்மையை உளறிய கூல் சுரேஷ்.. இது தேவையா? அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:எதுக்கு கூவுறோம்கிறது விஷயமில்லை... எப்படி கூவுறோம்கிறது தான் விஷயமே... என்று பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக வித்தியாசமான முறையில் வந்திறங்கிய கூல் சுரேஷ் பேட்டி சோஷியல் மீடியாக்களில் வழக்கம் போல் வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கிறது.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் புரோமோட்டராக களம் இறங்கி தமிழ் சினிமாக்களின் புரோமோட்டர் என்று சொல்லும் அளவிற்கு கூவல் சுரேஷ் ஆக அவதாரம் எடுத்துள்ள கூல் சுரேஷிடமிருந்து இன்னும் பல வித்தியாசமான கூவுதல்களை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்க துவங்கியுள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வன்.. பகை மறவா பாண்டியர் வாரிசுகள் என்ற பெயரில் மதுரையில் ஒரு அலப்பறை போஸ்டர்

English summary

Cool Suresh, who pawned his gold chain and took a group of 21 people with him to the film Ponni's Selvan, deliberately stole the same horse used by Vikram who played the role of Aditya Karikalan in the film, found it and went to the theater where Ponni's Selvan was playing.