ஊருக்கே பஞ்சாயத்து பண்றவங்களுக்கே இப்படியா நிலைமை... லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்காக வாதாடும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வந்த சொல்வதெல்லாம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு தற்போது விருது வழங்கும் விழாவில் நடைபெற்றதை வைத்து நெட்டிசன்கள் அவருக்கு ஆதரவு குரல் எழுப்பி வருகிறார்.

தமிழக அரசின் விருது வழங்கும் நிகழ்விற்கு ஒரு மணி நேரமாக சென்று காவலிருந்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவாக தற்போது ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களும் கமெண்டுகளை அனுப்பி வருகிறார்கள்.

விருது வழங்கும் நிகழ்வில் தனக்கு நிகழ்ந்ததை தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டதும் அதற்கு ரசிகர்கள் பலர் ஆறுதலை கூறி வருகிறார்கள்.

The best supporting actress award for the year 2011 was announced for the famous actress and director 'Solvatheva Pratya' Lakshmi Ramakrishnan for the film Uchithanai Mukarndhal. After waiting for a long time to get the award, the person who went to the event eagerly waited and was shocked to see that her name was not called after the list of awards for 2011 was completed.