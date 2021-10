போட்டியில் இறங்கிய பாவனி...இனி ஆட்டம் வெறித்தனம் தான்..பாவனியின் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் ஜாலியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்த பாவனி தற்போது போட்டியில் கலக்க ஆரம்பித்து விட்டார்.

இதைத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் என அவருடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

பாவனியின் விளையாட்டை பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் இனி தான் நிகழ்ச்சியே சூடுபிடிக்க போகிறது என கொஞ்சி வருகின்றனர்.

English summary

Competitors in this week's Elimination on the Big Boss show are defending the coins in order to retain themselves. His fans are celebrating when they see that Bhavani Reddy has taken Varun Kain.