எல்லோரையும் சிரிக்க வைக்க காரணம் இதுதான்...சிரிச்சுகிட்டே அழவைத்த பிரியங்கா

சென்னை: எந்த சூழ்நிலையிலும் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறார் ப்ரியங்கா.

என்னதான் வெளியில் சிரித்தாலும் அவர்கள் மனதிற்குள் கவலைகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது என்று ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

தன்னுடைய இந்த குணத்திற்கு காரணம் இதுதான் என்று உண்மையை போட்டு உடைத்து இருக்கிறார் பிரியங்கா.

In a competition that has made not only the fans but also her fellow contestants cry by telling their own story sadly, Priyanka laughed and made the fans cry by telling her touching story to the minds of the fans.