தானும் சளைத்தவரல்ல என்று காட்டிய சின்ன பொண்ணு.. பிக் பாஸில் ரெக்கார்டு அடித்துவிட்டார்

சென்னை: இவருக்கு வயசு ஆகிவிட்டதால் இவரால் டாஸ்க் செய்யமுடியாது என்று நினைத்திருந்த அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்து விட்டார் சின்ன பொண்ணு.

இவரால் முடியாது என்று பிக்பாஸ், இவருக்கு நடுவர் பதவியை கொடுத்து வெளியே இருக்கச் சொன்ன போதும் இவர் திறமையை நிரூபித்து விட்டார்.

இதுவரைக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் யாரும் செய்யாததை இவர் செய்து அசத்தி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Though the Chinnaponnu was the moderator in the task, she made the fans emotional by doing the task done by the contestants so that fans could see her talent.