ராஜுவுக்கு இன்று கிப்ட் இருக்கு... இப்போதே வெற்றி பெற்று விட்டாரே!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜுவின் செயலுக்கு இன்று அவருக்கு நிச்சயமாக கிப்ட் இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

விட்டுக் கொடுப்பவன் கெட்டுப் போவதில்லை என்று சொல்வதை ராஜூ நிரூபித்துவிட்டார் என ரசிகர்கள் கூறுகிறார்கள்.

என்னதான் விளையாட்டாக இருந்தாலும் அதில் உண்மையாக இருக்கும் ராஜுவுக்கு ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது.

இரவு நேரத்தில் பிரியங்கா செய்த செயலைப் பார்த்து பதறிய ராஜு

English summary

Fans are saying that he definitely has a gig today for Raju's act.Fans say Raju has proven that giving up is not going to spoil.