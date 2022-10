சோகத்தோடு மகனை கட்டி அணைத்து பீல் பண்ணும் ஜிபி முத்து..எப்படி இருந்த மனுஷன் இப்படி ஆகிவிட்டாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஜி பி முத்து தன்னுடைய மகனோடு எடுத்த லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சோகத்தோடு லேசாக தாடி வளர்ந்ததை கூட எடுக்காமல் இருக்கும் ஜிபி முத்துவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகிறார்கள்.

எப்போதும் கிளீன் ஷேவ் செய்து சிரித்த முகமாக இருக்கும் ஜிபி முத்து இப்போது சோகத்தின் வடிவமாக இருப்பது பார்ப்பதற்கு நன்றாக இல்லை என்று பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

GP Muthu, who came out of Bigg Boss, shared his latest picture with his son on Instagram. Fans are going crazy after seeing the latest picture of GP Muthu, who sadly doesn't even have a slight beard. It is good to see that GP Muthu, who is always clean shaven and has a smiling face, is now in the form of sadness. Many are saying no.