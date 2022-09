அவ்வளவு பெரிய இயக்குனரை அசால்டா கலாய்த்த ஜெயராம்.. அசலையும் மிஞ்சி விட்டாரே..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் விழாவில் பல சுவாரசியமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சியில் பிரபல நடிகர் ஜெயராம் சிவாஜி குடும்பத்திடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டு பிரபுவை கலாய்க்கும் வீடியோ செம வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

நடிகர் ஜெயராமை பற்றி முழுமையாக தெரியாதவர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் கொடுத்துள்ளது.

கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்ட நடிகர் ஜெயராம். திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்கு முன்பாக மிமிக்ரி மூலம் தன் திரை ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டார்.

English summary

Alvarkadian Jayaram has mimicked a scene in Prabhu and Mani Ratnam's voices as a print original, claiming to have taken place at the shooting spot.