உதடுகளை இறுக்க மூடி.. வாய் விரிய சிரிச்ச ரம்யா பாண்டியன்.. ஓடி வந்த ரசிகர்கள்!

சென்னை: கண்ணை மூடி கனவு கண்ட ரம்யா பாண்டியனை பார்ப்பதற்காக ஓடி வந்த ரசிகர்களின் கமெண்ட்ஸ்களால் இன்ஸ்டாகிராமே கலங்கிக் கிடக்கிறது.

என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா என்று ரசிகர்கள் புலம்பித் தள்ளினாலும் கண்ணை திறக்காமலே தன்னுடைய புன்னகையால் வந்தவர்களுக்கு விருந்தளித்து இருக்கிறார் க்யூட் அழகி ரம்யா பாண்டியன்.

இப்படி பண்ணினா எப்படி என்று கேட்கும் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு இந்த புன்னகை தான் பதிலோ? என்று வந்தவர்கள் அப்படியே ரசிச்சுகிட்டே இருக்காங்க.

ஒரு கிளி கிஸ்ஸடிச்சது தப்பாய்யா.. ரம்யா பாண்டியன் வாயை விட்டு எந்திருச்சு வாங்கய்யா!

English summary

Ramya Pandian is the most liked person by TV fans and if she posts something in her Instagram it goes viral.