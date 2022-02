அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த டவுசர் பாண்டி இறப்பை கேட்டு விஜய் செய்த உதவி... உருக்கமான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: துள்ளாத மனமும் துள்ளும் திரைப்படத்தில் டவுசர் பாண்டி ஆக நடித்த நடிகரை பற்றிய தகவல்கள் ரசிகர்களுக்கு வியப்பை கொடுத்திருக்கிறது.

முதல் திரைப்படத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் ரசிகர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்த நடிகரின் திடீர் மரணம் இப்ப வரைக்கும் அந்த படத்தை பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு வேதனையை கொடுத்துள்ளதாம்.

English summary

The information about the actor who played Dowser Pandey in the movie Thullatha Manamum Thullum has taken the fans by surprise.The sudden death of the actor, who impressed all the fans in the first movie in a way that no one expected, has so far caused grief to the fans watching that movie.