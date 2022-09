கண்ணம்மா ஆடப்போகும் விஸ்வரூபம்... முற்றுப்புள்ளிக்கு வந்த பாரதி கண்ணம்மா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் ப்ரோமோ ரசிகர்களை மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களையும் வெகுவாக கவர்ந்து உள்ளதாம்.

ஒரு சில ரசிகர்கள் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் ப்ரோமோவை பார்த்து ஒரு வழியாக இந்த முடிவுக்கு வந்து விட்டீர்களா என்று கலாய்த்து வருகிறார்கள்..

தீவிரவாதிகளின் பிடியில் சிக்கி இருந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் தற்போது தீவிரவாதிகளை அழிக்க கண்ணம்மாவின் வெறித்தனமான விஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

"பாய் காட்" பாலிவுட்டுக்கு ஆதரவா...!!?? பிரபல தமிழ் பாடகரை வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Bharti Kannamma, who was trapped in the hands of the terrorists, now fans of the serial have revealed Kannamma's crazy visage to destroy the terrorists.