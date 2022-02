Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கன்னிகா சமூக வலைத்தளத்தில் தன்னுடைய கணவருக்காகவும்,மக்கள் நீதி மையம் கட்சிக்காகவும் வாக்கு கேட்டுள்ளார்.

அரசியல் பிடிக்காத கன்னிகா.. அரசியலை நேசித்து வாக்கு கேட்க காரணம் இதுதானாம்!!

மக்களிடம் அவர் உருக்கமாக பேசிய வார்த்தைகளுக்கு ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது.

சாமி சிலையை தொடுவது ஆகமத்துக்கு எதிரானது... அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகராவதற்கு எதிராக புதிய சிக்கல்!

English summary

Kannika has voted for her husband and party on the social website.Support for his eloquent words is growing among the people.