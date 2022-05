கயல் நாயகி சைத்ரா ரெட்டிக்கு யார் மேல க்ரஸ் தெரியுமா.. க்யூட்டா சொல்றாங்க

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: டிவி சீரியல் ஹீரோயின் சைத்ரா ரெட்டிக்கு யார் மேல க்ரஸ் என்று தெரிந்து கொள்ள பலருக்கும் ஆர்வமாக உள்ளது. அந்த அளவிற்கு அவர் க்யூட் ஆக ரீல்ஸ் செய்துள்ளார். அவரது வீடியோவை ஏராளமானோர் ரசித்ததோடு பகிர்ந்தும் வருகின்றனர்.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் கயல் டிவி சீரியல் தற்போது டாப் ரேட்டிங்கில் உள்ளது. போலீஸ் ஸ்டேசன் வரை போய் வந்துள்ளார் கயல். குடும்பத்தில் ஓயாத பிரச்சினை வந்து கொண்டுள்ளது. தடைகளைத் தாண்டி தங்கையின் திருமணத்தை நடத்த வேண்டுமே என்ற கவலை அதிகரிக்கிறது கயலுக்கு.

மாப்பிள்ளை விக்னேஷ் குடும்பத்தினரின் எதிர்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. கயல் சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் வந்து கவலையை தீர்க்கிறான் கபிலனாக நடிக்கும் எழில்.

புடவையில் செம குத்தாட்டம் போடும் சைத்ரா ரெட்டி... கயல் நடிகையின் க்யூட் ரீல்ஸ்

English summary

Kayal heroine Chaitra reddy has said that she will make me very Crush over you. Many are curious to know who he would have told.