Kayal TV Serial: கண் மூடி சிரிக்கும் கயல்...மத்தாப்பு சிரிப்பில் மனம் மயங்குதே...

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கயலின் சிரிப்பைப்பார்த்து ரசிகர்களின் மனம் மயங்குகிறது. டிவி சீரியலில் எப்போதும் சோகத்தோடும், குடும்ப பொறுப்புகளை தோளில் சுமப்பதால் இறுக்கத்தோடும் காணப்படும் கயல் சைத்ரா ரெட்டி சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஜாலியாக பேசி சிரித்து விளையாடும் போட்டோக்களைப் பார்த்து ரசிகர்கள் லைக்ஸ்களையும் இதயங்களையும் பறக்க விடுகின்றனர்.

சன்டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் கயல் சீரியலுக்கு என்று தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது. சீரியல் ஆரம்பித்து சில மாதங்களே ஆனாலும் ஹீரோயின் சைத்ரா ரெட்டிக்காக ரசிகர்கள் ஒரு எபிசோடு கூட விடாமல் பார்த்து வருகின்றனர்.

மாமியாரை பழிவாங்கும் மருமகள், நாத்தனாருக்கு கெடுத்தல் செய்யும் அண்ணி போன்ற கதைகளை நிறைய பார்த்து விட்டோம். கயல் சிரியலில் திரும்பி திசை எங்கும் வில்லன்களாக இருக்கிறார்கள். அப்பா இல்லாத குடும்பத்தில் பொறுப்பான அக்காவாக இருக்கிறார் கயல். குடும்பத்தை காப்பாற்ற இரவு பகல் பாரமல் உழைத்து தம்பி தங்கைகளை படிக்க வைத்து வேலைக்கு அனுப்புகிறாள். தன்னை நேசிக்கும் எழிலை கூட ஏறெடுத்து பார்க்க கயலுக்கு நேரமில்லை.

English summary

Kayal TV Serial: ( கயல் டிவி சீரியல் சைத்ரா ரெட்டி) Kayal's laughter captivates the minds of the fans. Kayal Chaitra Reddy, who is always seen with sadness and family responsibilities on her shoulders in the TV series, is seen laughing and playing photos at the shooting spot and making the fans' likes and hearts fly.