ஜீ தமிழில் அப்படி...சன் டிவியில் இப்படி..கலக்கும் சைத்ரா..வரவேற்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை : சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாக ரெடியாகி வரும் கயல் சீரியலில் சைத்ராவை பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள்.

முதல் சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்து விட்டு அதற்குப் பிறகு வில்லியாக மாறிய சைத்ரா மீண்டும் கதாநாயகியாக களம் இறங்கியதும் ரசிகர்கள் ஆதரவு குவிந்து வருகிறது.

கல்யாணத்திற்கு பிறகும் குறையாத அழகில் மின்னும் சைத்ராவை பார்த்த ரசிகர்கள் இவருக்கு திருமணம் முடிந்ததை மறந்து காதல் கவிதைகளை பொழிகிறார்கள்.

Photos of chaitra reddy going viral on Instagram. Fans greet edited the beautiful photos on the half-sari.He is all set to play a chaitra positive role that he has acted in a negative role so far.