திருமணம் முடிந்த ஒரு மாதத்திற்குள் இப்படி செய்யலாமா? ரசிகரின் கேள்விக்கு மகாலட்சுமி கொடுத்த பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த மகாலட்சுமி ஆயுத பூஜைக்கு வெளியிட்ட புகைப்படத்தை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து இருக்கின்றனர்.

திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகிறது அதற்குள் இப்படி ஆயுத பூஜைக்கு கருப்பு நிற உடையில் போஸ்ட் போடலாமா என்று கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்கள் சரியாக கேட்க வேண்டும் அது கருப்பு உடை அல்ல என்று நெட்டிசன்களின் கண்கள் திறமையை நினைத்து நொந்தபடி மகாலட்சுமி பதிலளித்துள்ளார்.

மகாலட்சுமி ஏன் இப்படி பண்ணுனாங்க? இணையத்தில் வெளியான நெருக்கமான புகைப்படம்.. ரசிகர்களின் அறிவுரை

English summary

Netizens are in a frenzy over the recently married Mahalakshmi, Ayudha Puja photo.It has only been a month since the wedding and they have asked if they can post in a black dress for Ayudha Puja like this. Those asking the question should ask correctly that it is not a black dress.