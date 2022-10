இனி "அதற்காக ஆசைப்படக்கூடாது” ..மகாலட்சுமி எடுத்த முடிவு.. அட இவ்வளவு நாட்களுக்குள் இப்படியா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் தான் திருமணம் முடிந்த சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் புலம்ப வைத்துள்ளது.

திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் மட்டுமே முடிவடைந்த நிலையில் இனி அதற்கு ஆசைப்படக்கூடாது என்று மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பதிவிருக்கு ரசிகர்கள் பலர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

எல்லோரும் கண்ணு வச்சுட்டாங்க.. அதான் இப்படி ஆகிடிச்சி ரவீந்தர் புலம்பல்.. கோபத்தில் மகாலட்சுமி

English summary

Mahalakshmi, the small screen actress who got married recently, has made many people cry.Many fans are commenting on Mahalakshmi's post that she should no longer wish for her marriage after only one month.