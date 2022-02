காதலர் தினம் முடிந்ததும் மணிமேகலை கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி..இது சூப்பர் தான்..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மணிமேகலை தன்னுடைய கணவருடன் நடுரோட்டில் செய்த செயல் ரசிகர்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

ஏற்கனவே புது கார் வாங்கியாச்சு அடுத்ததாக புது பைக்கில் இவர்கள் அலப்பறை தாங்க முடியவில்லை என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Manimegalai's action with her husband in the middle of the road has been discredited by fans.Netizens are already articulating that they can't afford the closet on the new bike next to the new car purchase.