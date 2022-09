வெக்கமா இல்லையா..!! ராஜூவை கண்டமேனிக்கு வசைப்படிய மன்சூர் அலிகான்.. அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜு வூட்டுல பாட்டி என்னும் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மன்சூர் அலிகான் செய்த செயல் பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதாம்.

பொதுவாக ராஜூதான் தனது நிகழ்ச்சிக்கு வரும் சிறப்பு விருந்தினர்களை கலாய்த்து வருவார் ஆனால் தற்போது மன்சூர் அலிகான் ராஜுவை வார்த்தைகளால் பந்தாடி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

மன்சூர் அலிகான் ராஜுவை பார்த்து பேசிய வார்த்தைகளை கேட்டதும் ரசிகர்கள் நாங்கள் மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை அப்படியே இவர் பேசி விட்டாரே என்று மன்சூர் அலிகானுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

The action of Mansoor Ali Khan who participated as a special guest in the show Raju Vutula Bhatti which is being aired on Vijay TV has shocked many people. Usually it is Raju who entertains the special guests who come to his show but now fans are saying that Mansoor Ali Khan has verbally assaulted Raju.