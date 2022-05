சந்திரலேகா சீரியல் நடிகையின் மாஸ் குத்தாட்டம்... இது வேற லெவல்

Television

சென்னை: டிவி சீரியலில் பிஸியாக நடித்துக்கொண்டிருந்தாலும் "டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை" என்று செம குத்தாட்டம் போட்டுள்ளார் சந்திரலேகா சீரியல் நடிகை ஸ்வேதா. அதை விட புல்லட் பாட்டுக்கு அவர் ஆடியோ சோலோ டான்ஸ் வேற லெவல் என்கின்றனர் ரசிகர்கள்.

சந்திரலேகா டிவி சீரியல் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 2200 எபிசோடுகளை தொட்டுள்ளது இந்த சீரியல். பிற்பகல் நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த சீரியலை பார்த்து விட்டுதால் பல இல்லத்தரசிகளுக்கு சாப்பாடே இறங்குமாம்.

சந்திரலேகா சீரியல் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகை ஸ்வேதா பந்தேகர். இந்த தொடரில் சந்திரா என்ற கதாபாத்திரத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார் ஸ்வேதா.

ChandralekhaTV serial actress news: (சந்திரலேகா டிவி சீரியல் நடிகையின் ரீல்ஸ்) Despite being busy acting in a TV serial, Chandralekha serial actress Swetha has slammed "Daddy Mummy is not at home". Fans say he has a different level of audio solo dance for the Bullet song than that.