பணப்பெட்டியை தூக்காத போட்டியாளருக்கு பிக் பாஸ் கொடுத்த அதிர்ச்சி.. கடைசியில் எதிர்பாராத வெளியேற்றம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் மைனா நந்தினி வெளியேறி இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் ஐந்து போட்டியாளர்களில் அனைவருமே எலிமினேஷன் லிஸ்டில் இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் வாக்குகளின் அடிப்படையில் மைனா நந்தினி கடைசி இடத்தில் இருந்ததால் அவர் வெளியேற்றப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

English summary

There are reports that Myna Nandini has left Bigg Boss Tamil Season 6 this week.All the five contestants who are already inside the Bigg Boss house are in the elimination list.At this stage, there are reports that Myna Nandini was evicted as she was at the last place based on the votes.