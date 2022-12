பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு ஓட்டு போடுவது வேஸ்ட்!? அம்பலமானது சூழ்ச்சிகள்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஓட்டு போடுவது வேஸ்ட் என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் அந்த வாரம் நாமினேஷன் லிஸ்டில் இருக்கும் தங்களுக்கு பிடித்த போட்டியாளர்களுக்கு ஓட்டு போட்டாலும் அவர்கள் கடைசியில் சேவ் ஆகாமல் வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் என பலர் குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவி அவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு சில போட்டியாளர்களை நிகழ்ச்சியில் தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே ரசிகர்களை கவர்ந்த போட்டியாளர்களை வெளியேற்றி வருவதாக பலர் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Netizens are commenting that voting every week in Bigg Boss Tamil Season 6 is a waste.Many have been alleging that even though fans vote for their favorite contestants on the nomination list that week, they are ultimately eliminated without being saved.Many feel that Vijay TV is throwing out popular contestants just to retain a few contestants who are favorable to them in the show.