குணசேகரனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அனுப்பிவிட்டு ஜனனி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாமா? ஆனாலும் வர்ணிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனியாக நடிக்கும் மதுமிதா வெளியிட்ட புகைப்படங்களை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போய் இருக்கிறார்கள்.

சீரியலில் இவர் தற்போது குணசேகரனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அனுப்பி இருக்கிறார். ஆனால் தற்போது மதுமிதா வெளியிட்ட போட்டோஸ் அதை கொண்டாடும் விதமாக இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்து வருகிறார்கள்.

புருஷன் ஜெயிலில் இருக்கும் போது மனைவி செய்கிற வேலையா? எதிர்நீச்சல் ஈஸ்வரியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Madhumitha, who is currently playing the character of Janani in the serial Anti-Swimming, is not only acting in the serial but also taking photo shoots sometimes. He has now posted the photos taken on his Instagram page. Many netizens saw that photo and sent Gunasekaran to jail for the anti-swimming serial. They are petulantly angry and raising questions.