இப்படி பேசித்தான் மகாலட்சுமியை கவர்ந்தாரா ரவீந்தர்..!? இது தெரியாம போச்சே..புலம்பும் 90ஸ் கிட்ஸ்

சென்னை: தற்போது ட்ரெண்டிங் ஜோடியாக இருந்து வரும் மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்தர் ஜோடிகள் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

வந்தாள் மகாலட்சுமியே என்னும் நிகழ்ச்சியில் இந்த ஜோடிகள் தங்களுடைய காதல் வாழ்க்கையை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கின்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ப்ரோமோவை பார்த்த 90ஸ் கிட்ஸ்கள் பலர் புலம்பி வருகிறார்கள்.

இணையத்தில் லீக்கான ரவீந்தர் வீடியோ... அப்போ மகாலட்சுமி ஆசைப்பட்டது நடக்காதா.??

English summary

Mahalakshmi and Ravinder couple are participating in the show that is being aired on Vijay TV. In the show called Vandal Mahalakshmiye, this couple is sharing their love life with the fans. Many 90s kids who saw the promo of this show are crying.