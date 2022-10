புது முல்லை வந்த நேரம்.. பழைய சீரியலை காப்பி அடிக்கலாமா? ஆனாலும் உங்க பிளான் வேற லெவல் தான்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் புது முல்லையாக லாவண்யா அறிமுகம் ஆகி இருக்கிறார்.

புது முல்லை வந்த நேரத்தில் பழைய சீரியலை காப்பியடித்த கதை வரப்போவதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஏற்கனவே பல வருடங்களுக்கு முன்பு சரவணன் மீனாட்சி சீரியலில் வந்த கதையை இப்போது பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் ரிப்பீட் அடிக்க போகிறார்களாம்.

English summary

Lavanya is introduced as a new Mullai in Pandian Store serial. Fans are commenting that the story will be copied from the old serial when the new Mullai comes. is going to repeat the story in Saravanan Meenakshi serial many years ago now in Pandian Store serial.