நீங்களே உங்களை கலாய்ச்சிக்கிட்டா எப்படி? மீனா கேட்ட கேள்வி?பாண்டியன் ஸ்டோரை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் தற்போது முல்லை கர்ப்பமாக இருப்பதாக சீரியலில் காட்டப்படுகிறது.

இதைக் குறித்து ஏற்கனவே நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் கேட்கும் அதே கேள்வியை இன்றைய பிரமோவில் மீனா கேட்டதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

It is shown in the serial that Mulla is currently pregnant in the Pandian Store serial.Netizens are already raising questions about this.Netizens are going crazy after seeing Meena ask the same question as the fans in today's promo.