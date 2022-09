"சினிமாக்களில் அப்போ நடிக்காத காரணம்” டிடி கூறிய நெகிழ்ச்சியான பதில்.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்துள்ள பிரபல தொகுப்பாளினி டிடி யின் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் சுவாரசியமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு முன்பு பல பேட்டிகளில் டிடி தன்னை பற்றி கூறியிருந்தாலும் இந்த வீடியோக்களில் கூறியுள்ள தகவல்களும் புதுமையாகத்தான் இருக்கிறது என்று பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வீடியோவில் பகிர்ந்துள்ள டிடி யின் அனுபவங்களை கேட்ட அவரது ரசிகர்கள் டிடி ஐ வாழ்த்தி கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

English summary

DD made her debut on the small screen and became famous, many people asked her to act in films immediately, otherwise people would get tired of seeing your face on the small screen, but she replied that I will create a kingdom for myself on the small screen and be the queen.