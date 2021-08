இந்த நிலைமையில்தான் கண்ணன் கல்யாண சூட்டிங்கில் கலந்து கொண்டாரா?... ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பார்க்க பொறுப்பில்லாத சுட்டித்தனமான கேரக்டராக வலம் வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சரவண விக்ரம் (அதாங்க கண்ணன்), உடலில் வலியோடு செய்த செயல்தான் தற்போது அவருடைய ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஷூட்டிங்குக்கு வருவதற்கு முன்பு ஆக்சிடென்ட் நடந்துள்ளது. அதில் அவரது கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல், அதை யாரிடமும் சொல்லாமல் ஷூட்டிங்கை முடித்துக் கொடுத்திருக்கிறாராம்.

கையில் காயத்தோடுதான் உணர்ச்சிகரமான அந்த முக்கியமான கல்யாண கலாட்டா காட்சியில் நடித்துள்ளாராம் கண்ணன். இந்த உண்மையை உடைத்துள்ளார் அவருடைய சகோதரி. இதைக் கேள்விப்பட்டதும் அதிர்ச்சியாகி விட்டார்கள் ரசிகர்கள்.

English summary

Pandian Stores actor Saravanavikram has got injured previous to the key scene shooting. But he had acted despite his injury, his sister has revealed.