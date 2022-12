சன் டிவி சீரியலில் “பெரியார்”.. பூஜை செய்த நடிகை! ஆலியா மானசாவின் "இனியா"வில் மாஸான பகுத்தறிவு வசனம்

Television

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சன் டிவியில் புதிதாக தொடங்கி ஒளிபரப்பப்பட்டு வரும் இனியா சீரியலில் பெரியார் படத்துக்கு பெண் ஒருவர் பூஜை செய்து பெண் உரிமை குறித்த வசனம் பேசும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

முன்னணி தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் ஒன்றான சன் டிவியில் ஏராளமான சீரியல்களும் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பல சீரியல்கள் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று உள்ளன.

மெட்டி ஒலி, கோலங்கள், திருமதி செல்வம் தொடங்கி பல சீரியல்கள் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையே குவித்தது. இந்த வரிசையில் இன்னும் பல சீரியல்கள் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகின்றன.

English summary

The scene of a woman performing pooja for the Periyar Photo in the new Iniya serial aired on Sun TV is being widely shared on social media.