அப்படி பாதி... இப்படி பாதி கலக்கும் பாவனா...கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு பக்கம் சிவப்பு மறுபக்கம் வெள்ளை என கலக்கும் உடையில் மிரட்டும் பாவனாவை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்க்க தொடங்கி விட்டனர்.

மாடர்ன் உடையில் செம மாடலாக வந்த அமர்ந்திருக்கும் பாவனாவை பார்த்ததும் ரசிகர்களுக்கு ஏக்கம் கூடி போச்சாம்.

மிரட்டும் பார்வையால் பார்த்தாலும் கொஞ்சமும் மிரளாமல் பாவனாவை சுற்றிவரும் ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

திகைத்துப்போன அமைச்சர்... குவியும் புகார்கள்... தென்காசி மாவட்ட திமுக வேட்பாளர்கள் பஞ்சாயத்து..!

English summary

VJ Bhavana, who made her debut as RJ and is mixing as Singer, has also been doing the rounds on social media. Since he has been active on Instagram, he has a huge fan following. Now the photos she posted in modern attire are going viral. Fans have been sending their affection in the comments when they see the photo.