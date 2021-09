அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகு இதுதானோ...மாஸ் கெட்டப்பில் மணிமேகலை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : தாவணியை எடுத்து செருகி ரசிகர்களின் மனதையும் அங்கேயே மாட்டிக்கொண்ட மணிமேகலையை பார்த்து ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து இருக்கிறார்களாம்.

இத்தனை நாளா இந்த அழகை பார்க்கவில்லையே என ஏங்கி போனவர்கள் திறமைக்கு முன்பு அழகு எல்லாம் பெரியது அல்ல என்று வியந்தும் வருகின்றனர்.

சிவப்பு பச்சை பாவாடை தாவணி காம்பினேஷனில் கலக்கும் மணிமேகலையை பார்த்ததும் கலாய்க்க நெட்டிசன்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் படையெடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

பலநாள் கனவு நிறைவேறிவிட்டது..மணிமேகலை உருக்கம்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Likes and comments are on the rise for Manimekalai, who posted photos as a homely in a red green skirt scarf. Now fans are congratulating him on his purchase of a BMW Car.