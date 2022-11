குடும்பத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட பாரதி எடுத்த முடிவு.. அடங்காமல் வெண்பா போடும் நாடகம்..இதை எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் குடும்பத்தினரால் ஒதுக்கப்பட்ட பாரதி வில்லத்தனமாக அனைவரையும் மனதிற்குள்ளேயே திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

ரோஹித்தோடு திருமண நடைபெற்று விட்டதால் இனி இந்த குழந்தையே வேண்டாம் என்று வெண்பா புது வில்லத்தனத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்.

வெண்பாவின் கேரக்டரை தெரிந்து கொண்ட பாரதி... கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே முடிச்சிட்டாங்க

English summary

Bharathikannamma Serial Latest Episode Nov 5nd 2022 ( பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 5ஆம் தேதி எபிசோட் ):Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV, Bharthi, who has been shunned by her family, is cursing everyone in her heart as a villain. Venpa has started a new villainy saying that she does not want this child anymore as she is married to Rohith.