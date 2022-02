சன் டிவியை விட்டு விலகிய பூவரசி.. இப்படி ஒரு காரணமா.. ரசிகர்களுக்கு கூறிய பீலிங் செய்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பூவே உனக்காக சீரியலின் கதாநாயகி திடீரென விலகியுள்ளார்.

பூவே உனக்காக சீரியலில் இருந்து விலகிய கதாநாயகி ராதிகா பிரீத்தி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு உருக்கமான செய்திகளை கூறியுள்ளார்.

English summary

The heroine of thepoove unakkaga serial, which is airing on Sun TV, has abruptly .Radhika Preethi, the heroine who left the poove unakkaga serial, has told heartfelt news to her fans.