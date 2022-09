உருக்கமாக காதலை வெளிகாட்டிய தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர்.. வேற லெவலில் அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திரைப்பட தயாரிப்பாளரான ரவீந்தர் தன்னுடைய காதல் மனைவியான சின்னத்திரையை சார்ந்த மகாலட்சுமிக்கு உருக்கமாக சமூக வலைத்தளத்தில் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

திருமணம் முடிந்த இரண்டு நாளில் இப்படி ஒரு பதிவா..!!?? என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து கொண்டிருந்தாலும் ரவீந்தரின் காதலை பார்த்த சிலர் வாழ்த்துக்களை கூற தவறவே இல்லை .

சமூக வலைத்தள பக்கத்தை பார்த்தாலே தற்போது இரண்டு நாட்களாக சின்னத்திரை சேர்ந்த மகாலட்சுமி மற்றும் தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரரின் திருமண போட்டோக்கள் தான் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் மகாலட்சுமிக்காக ரவீந்தர் எழுதிய கவிதைகள் தான் சிங்கிள்ஸ்ஸை கொஞ்சம் கொதிப்படைய செய்திருக்கிறதாம்.

விந்தணுவில் ஆபரணம்...அதற்கு சொன்ன விளக்கம்..குவியும் ஆர்டர்கள்

English summary

If you look at the social media page, it is the wedding photos of Mahalakshmi and producer Ravindra that are causing a sensation for two days now. In this situation, Ravinder has expressed his love for Mahalakshmi on social media.