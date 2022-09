நெகிழ்ச்சியாய் மகிழ்ச்சியை காட்டிய புகழ்... வாழ்த்தும் பிரபலங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் ஆன புகழ் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு வாழ்த்து கூறிய திரை பிரபலங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் உருக்கமாக நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்.

திடீர் திருமணம் செய்து இருந்தாலும் ரசிகர்கள் கொடுத்த பேராதரவையும் வாழ்த்துக்களையும் பார்த்து புகழ் ஒரு நிமிடம் திகைத்துத்தான் போயிருக்கிறாராம். அதனால் தான் இந்த மாதிரி உருக்கமான போஸ்ட்டா?? என்று ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு இருக்கின்றனர்.

என்னதான் பிரபலம் அடைந்திருந்தாலும் ரசிகர்களை மதிக்கும் குணம் புகழிடம் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதனால் தான் ரசிகர்களுக்கும் புகழ் நன்றி தெரிவித்து இருக்கிறார் என்று புகழுடைய ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.



Pugazh thanked all the celebrities who congratulated him, fans and well wishers who supported his success in his life.