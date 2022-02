அலைமோதும் கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொண்ட புகழ்... எந்த சூழ்நிலையிலும் மாறாத எளிமை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி புகழ் கலந்துகொண்ட, ஒரு ஹோட்டல் திறப்பு விழாவிற்கு வந்திருந்த கூட்டத்தைப் பார்த்து சமூக வலைதளங்களில் பலவிதமான கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

விஜய் டிவியின் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் மிகவும் பிரபலமான பழசை மறக்காத புகழ் எங்கு சென்றாலும் பெரிதளவு பந்தா இல்லாமல் எளிமையாகவே கேஷுவலாக அனைவருடன் பழகுவதால் நல்ல பெயரை பெற்று இருக்கிறார்.

English summary

Vijay TV's Cook with the Comali show has gained a good reputation for being the most popular fruit unforgettable wherever it goes and simply interacting with everyone casually without a big bandwagon.