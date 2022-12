பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்று நான் சம்பாதித்தது இதுதான் ஓபன் ஆக பேசிய குயின்சி...இப்படி உளறிட்டாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த குயின்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்ததை பற்றி வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

வாக்குகள் அடிப்படையில் கடந்த வாரத்தில் கடைசி இடத்தில் இருந்த குயின்சி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு முதல் முறையாக அவர் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Quincy, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, has spoken openly about what happened on the show.Fans are sharing the video of Quincy speaking for the first time since he left the Bigg Boss show last week, where he was ranked last in terms of votes.