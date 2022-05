குழந்தை பிறந்த 2 மாதத்தில் ஆல்யா மானசா செய்த காரியம்..பாத்து சூதானம் என பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜில்லென்ற வாட்டர் ரைடில் கூலாக விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆல்யா மானசா. நம் ஊரில் குழந்தை பிறந்தாலே பச்சை உடம்பு பார்த்து பத்திரமாக இருக்கணும் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் நடிகை ஆல்யா மானசாவோ 2 மாதத்தில் ஜாலி ட்ரிப் கிளம்பி விட்டார்.

ராஜா ராணி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்த ஆல்யா மானசா குழந்தைகளுக்காக தற்போது நடிப்புக்கு தற்காலிகாகமாக முழுக்கு போட்டிருக்கிறார். சீரியல் நடிப்பில் இருந்து விலகிய பிறகு தற்போது முழு நேர இல்லத்தரசியாகவே மாறி விட்டார்.

நடன நிகழ்ச்சியில் திறமை காட்டினாலும் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான ராஜா ராணி சீரியலில் செம்பாவாக நடித்து சின்னக் கண்களில் க்யூட் எக்ஸ்பிரசன்களை காட்டி ரசிகர்களின் உள்ளங்களைக் கவர்ந்தவர் ஆல்யா மானசா.

English summary

Alya manasa cool trip: (ஆல்யா மானசா ஜில் ட்ரிப்) Alya manasa is playing cool on the water ride in the district. In our town they say that when a child is born, the green will look sick and be safe. But actress Alya Mansao has left for a jolly trip in 2 months.