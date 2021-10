பாட்டு வாத்தியார் ஆன ராஜு...ஆனால் பாட்டுதான் அல்லல்படுகிறது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பல திறமைகள் இருக்கிற ராஜூ தற்போது பாட்டுவாத்தியார் ஆகவும் கலக்கி வருகிறார்.

கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் பேசும் மதுவுக்கு கொஞ்சலான பாடலை சொல்லிக்கொடுக்கும் திறமையே திறமைதான்.

நீங்க ஒன்னு சொல்லித் தந்தால் நான் வேறு விதமாக தான் சொல்லுவேன் என்று பிடிவாதமாக பாடலை கொலை பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் மதுமிதா.

English summary

Though there is not much quarrel in the fifth season of Bigg Boss at the moment, jolly and mixed up are going unabated. Even in today's episodes, the lively concert has attracted fans. Madhumita is singing the Tamil song with her sweet voice half-understood and unintelliable.