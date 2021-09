பிறந்தநாளுக்கு கண்ட வார்த்தைகளால் திட்டி சொதப்பல் வீடியோ வெளியிட்ட கனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிறந்தநாளுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி எல்லாம் திட்டி வாழ்த்து சொல்வார்களா என்று அனைவரும் ஷாக் ஆகுற மாதிரி 'காரக்குழம்பு' கனி மிரட்டியிருக்கிறார்.

ரீல்ஸ் வீடியோ என்றாலும் உறுதியாய் வெயிட்டா பால் என்று பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் பதறிப்போய் வருகிறார்கள்.

எல்லாம் சரிதான் ஆனால் கடைசியாக திட்டுவதை கூட சொதப்பிய கனியை பார்த்துதான் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

After Cook with Comali, Kani has been participating in many of Vijay TV's shows. Moreover, he has opened a YouTube channel in which he is showing off his culinary art to the world. Fans have been congratulating them on seeing this.