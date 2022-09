எளிமையாக நடைபெற்ற ரோஜா சீரியல் நடிகையின் வளைகாப்பு... அட இதை மறைத்துவிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் அனு கேரக்டரில் நடிக்கும் விஜே அக்ஷயாவின் வளைகாப்பு பங்க்ஷன் வெகு விமர்சனமாக நடந்து முடிந்துள்ளது.

கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட விஜே அக்ஷயா வளைகாப்பு விஷயத்தை இப்படி சொல்லாமல் செய்துவிட்டாரே என்று ரசிகர்கள் செல்லமாக கோபித்து வருகிறார்கள்.

சின்னத்திரை நடிகர்களும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் மட்டுமே கலந்து கொண்டு விஜே அக்ஷயாவின் வளைகாப்பு ஃபங்ஷனை சிறப்பாக முடித்து இருக்கிறார்களாம்.

English summary

The baby shower function of VJ Akshaya, who is playing the character of Atomic in Roja serial which is being aired on Sun TV, has ended with a lot of criticism. The fans are angry that VJ Akshaya, who shared the news of his pregnancy with the fans, did the baby shower without saying this. They are there