குடுகுடுன்னு ஏறிய சாக்ஷி... பார்த்ததும் வேர்த்துப் விறுவிறுத்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை : ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கிற மாதிரி சாக்ஷி அகர்வால் சாகசம் செய்திருப்பதுதான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

இதுவரைக்கும் கிளாமரில் கலக்கி கொண்டிருந்த சாக்ஷி அகர்வால் தற்போது நான் சாகசத்தில் கெட்டிக்காரி என்று நிரூபித்து விட்டார்

காட்டுக்குள்ள இவர் செய்யும் அதிரடிகளை பார்த்த ரசிகர்கள் இவரும் சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள போகிறாரா? என்று சந்தேகத்தை கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Though Sakshi Agarwal is currently in the process of modeling, her fans are eagerly waiting for her to play the female lead in the movie. Fans wish her a good chance soon as she plays the second heroine.