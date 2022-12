பார்த்தாலே பதறுதே! கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் சன் டிவி நடிகையின் பறக்கும் போட்டோ சூட்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் பாண்டவர் இல்லம் சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நடிகை அனு கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் பலூனில் பறந்தபடி புது போட்டோ ஷூட் எடுத்து இருக்கிறார்.

என்னதான் பார்த்து பார்த்து போட்டோ சூட் எடுத்தாலும் கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி தேவையா? என ரசிகர்கள் கருத்து கூறுகின்றனர்.

நடிகைகள் தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் புது புதுசாக போட்டோ சூட் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இது புதுசாக இருக்கிறதே என்று சிலர் இதற்கு பாராட்டியும் வருகின்றனர்.

English summary

Actress Anu, who is acting in Pandavar Illam serial on Sun TV, has done a new photo shoot while she is pregnant while flying in a balloon.After all, taking a photo shoot is such an effort while pregnant? Fans comment.Some people are praising this as it is new at a time when actresses are currently taking new photo suits while they are pregnant.