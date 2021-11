தோழியின் திருமண நாளில் தானும் திருமணம் செய்துகொண்ட ஷபானா..ரசிகர்கள் இதை எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஷபானா தன்னுடைய நெருங்கிய தோழியின் திருமண நாளில் திருமணம் செய்திருக்கிறார்.

அவருடைய ரசிகர்களின் மத்தியில் ஷபானாவின் செயல் வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு கடிதம்.. ஒடுக்கப்பட்டவர்களை நோக்கி நீளும் ஒளி!

இவர்கள் அனைவரும் நெருங்கிய தோழிகள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தாலும் இவர்கள் செய்த செயல்தான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Shabana's wedding on the wedding day of her best friend Chaitra Reddy has created a stir among her fans. Apart from that, fans have been extending greetings to both of them.