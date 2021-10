அடிபொலி... ஆட்டம் போட்டு கலக்கும் சிவாங்கி... கமெண்ட்களில் கொஞ்சும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வராத டான்ஸை வரவைத்து ஆட்டம்போடும் சிவாங்கியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரிப்பு செய்கின்றனர்.

சூட்டிங் செட்டில் அடிபொலி பாட்டுக்கு ஆடிக் கொண்டிருக்கும் போதே பிளாப்பர் ஆனாலும் அதையும் சமாளித்து ஆடி முடித்த சிவாங்கியை ரசிகர்கள் கொஞ்ச தவறவில்லை.

இவர் மட்டும் என்ன செய்தாலும் க்யூட்டாக இருக்கிறதே என்று ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமே ஆடி போய்விட்டதாம்.

எட்டிப்பார்த்து ஏக்கம் ஊட்டும் சிவாங்கி... பளபளக்கும் அழகைப் பார்த்து கலகலக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Shivaangi, who is famous for his show Cook with Comali on Vijay TV, has now made his debut as a host. His host has been well received by the fans. Fans are always enjoying his lively antics.