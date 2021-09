எட்டிப்பார்த்து ஏக்கம் ஊட்டும் சிவாங்கி... பளபளக்கும் அழகைப் பார்த்து கலகலக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அழகே பொறாமை கொள்ளும் பேரழகியாக சிவாங்கி தன்னோட க்யூட்டான அழகை காட்டி ரசிகர்களை ஏங்க வைத்து இருக்கிறார்.

அந்த மாதிரி ஒன்னு இந்த மாதிரி ஒன்று என்று இவர் க்யூட்டாக பார்க்கும் பார்வையை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலரின் மனதும் பரிதவித்துப் போய் விட்டதாம்.

கதவைப் பிடித்தபடி இவர் காத்திருக்கும் அழகைப் பார்த்ததும் இந்த வாரம் என்று ரசிகர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் நோக்கி படையெடுத்து வருகிறார்கள்.

போடு..ரகிட.,ரகிட ...ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டாடும் சர்வைவர்...கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Shivangi, who is famous for his show Cook with Comali, is currently on Vijay TV as a host. It is this news that is going viral on the social media. His fans have been supporting and congratulating him on this. Shivangi, who was seen as a singer and comedian, is now incarnated as a host.