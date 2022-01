இதே நாள்..21 வருடம்..3 வெற்றி..மறக்கமுடியாத நாள்...உருகிய சிம்ரன்..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மறக்க முடியாத இந்த நாளின் தன்னுடைய திரை உலக நினைவுகளை ரசிகர்களிடம் சிம்ரன் பகிர்ந்துள்ளார்.

தொடரும் வெற்றிக்கு ரசிகர்கள் தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

அது இருக்கே .. நா கூசும் ஆபாச பேச்சு.. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அதிமுக எம்எல்ஏ மீது பெண் நிர்வாகி புகார்

English summary

Simran shares his memories of this unforgettable day with the screen world. Fans continue to wish him continued success.Seeing this, her fans have been amazed to see Simran who has established herself as a heroine in different languages ​​for so many years.